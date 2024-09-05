Верховна Рада призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ України. Що про нього відомо

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

5 вересня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За призначення проголосували 258 нардепів, утрималися – 28.

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області.

В 1997 році Сибіга закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародні відносини», а в 1999-му – за спеціальністю «правознавство».

З 1997 до 2008 року Андрій Іванович працював на різних дипломатичних посадах, переважно в Міністерстві закордонних справ України. Наступні чотири роки був радником-посланником посольства України у Польщі.

У період з 2012 до 2016 року Андрій Сибіга очолював Департамент консульської служби МЗС.

З 2016 по 2021 рік Сибіга був послом України в Туреччині.

У 2021-му Андрій Іванович перейшов до Офісу президента України, де на посаді заступника голови ОП пропрацював три роки. У 2024 році повернувся до МЗС і обійняв посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ.