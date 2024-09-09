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В «Дії» теперь можно зарегистрировать брак в режиме онлайн

09 сентября 2024, 15:59

В «Дії» теперь можно зарегистрировать брак в режиме онлайн

Зарегистрировать брак теперь можно через «Дію» Зарегистрировать брак теперь можно через «Дію»

В приложении «Дія» появилась возможность жениться онлайн. Также в «Дії» можно определить, что делать с фамилией после женитьбы: оставить свою, взять фамилию партнера/партнерши или сделать двойную. Об этом сообщила пресс-служба приложения.

«Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не нужно никуда ездить, собирать документы, составлять их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Теперь это несколько кликов в «Дії». Благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут жениться вопреки обстоятельствам, расстояниям между городами или даже странами», — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы жениться в «Дії», нужно:

  • быть совершеннолетними гражданами Украины;
  • иметь верифицированный налоговый номер;
  • иметь ID-карту или загранпаспорт в «Дії»;
  • не состоять в другом браке;
  • если разведены — иметь об этом данные в реестре ДРАЦС.

Уведомление о предложении придет партнеру или партнерше в выбранном приложении. Ответить на него нужно в течение 14 дней. «Так» можно поделиться с друзьями в соцсетях.

Чтобы воспользоваться услугой, следует обновить «Дію», зайти в «Сервисы» и выбрать «Шлюб онлайн». Затем нажать «Зробити пропозицію» и отправить уведомление партнеру/партнерше на удобный мессенджер. 

После согласия следует в течение 12 часов предоставить свои данные для заявления. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Если вы передумали, заявление о браке можно отменить.

В день свадьбы нужно зайти по ссылке в приложении на онлайн-церемонию. Она длится до 30 минут.

Цифровое свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в «Дії» в течение суток. Физический документ можно заказать доставкой «Укрпочты» или забрать в отделении.

Технически процесс будет обеспечиваться платформой видеосвязи Webex от американской корпорации Cisco.

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