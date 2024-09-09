У «Дії» тепер можна зареєструвати шлюб у режимі онлайн

Зареєструвати шлюб тепер можна через «Дію»

У додатку «Дія» з'явилася можливість одружитись онлайн. Також у «Дії» можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера/партнерки або зробити подвійне. Про це повідомила пресслужба застосунку.

«Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн та до свідоцтва у додатку. Більше не потрібно нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файл, щоб стати чоловіком і дружиною. Тепер це кілька кліків у «Дії». Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які знаходяться далеко один від одного, зможуть одружитися всупереч обставинам, відстаням між містами чи навіть країнами», — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб одружитися через «Дію», потрібно:

бути повнолітніми громадянами України;

мати верифікований податковий номер;

мати ID-карту чи закордонний паспорт у «Дії»;

не перебувати в іншому шлюбі;

якщо розлучені — мати дані в реєстрі ДРАЦС.

Повідомлення про пропозицію прийде партнерові або партнерці у вибраному додатку. Відповісти на нього потрібно протягом 14 днів. «Так» можна поділитися з друзями в соцмережах.

Щоб скористатися послугою, слід оновити «Дію», зайти до «Сервісів» та вибрати «Шлюб онлайн». Потім натиснути «Зробити пропозицію» та надіслати повідомлення партнеру/партнерці на зручний месенджер.

Після згоди слід протягом 12 годин надати свої дані для заяви. Система запропонує вільні дати – найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Якщо ви передумали, заяву про шлюб можна скасувати.

У день весілля потрібно зайти на посилання в додатку на онлайн-церемонію. Вона триває до 30 хвилин.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться у «Дії» протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою "«Укрпошти» або забрати у відділенні.

Технічно процес забезпечуватиметься платформою відеозв'язку Webex від американської корпорації Cisco.