«ДНР» оголосила надзвичайну ситуацію у 9 районах та 11 містах через великі пожежі

Ситуація із природними пожежами на окупованій території Донеччини, що виникла з 15 вересня, визнана надзвичайною.



В угрупуванні «ДНР» фіксують пошкодження та руйнування житлових будинків внаслідок швидкого розповсюдження вогню. Надзвичайну ситуацію оголошено в 11 містах та 9 районах.



Про збитки та можливі жертви в угрупуванні поки не повідомляють.



Так, в окупованому Сніжному на Донеччині виникли масштабні пожежі 16 вересня.



В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.



Російські окупанти 15 вересня обстріляли місто Лиман Донецької області, внаслідок чого в лісі спалахнула масштабна пожежа. Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився вглиб лісу на сотні метрів. Триває ліквідація спалаху.