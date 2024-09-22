В результате обстрелов Донетчины за сутки трое людей погибли, много пострадали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за 21 сентября обстреляли Донецкую область. В результате атак трое жителей погибли, еще 12 человек – травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 21 сентября россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Удачном и 1 в Курахово», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 12 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2767 человек, получили ранения — 6096. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду Донецкой области. Известно о гибели одного человека, также 2 получили ранения, среди них — ребенок.