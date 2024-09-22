Внаслідок обстрілів Донеччини за добу троє людей загинули, багато постраждали

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія за 21 вересня обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак троє мешканців загинули, ще 12 людей – травмовані. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 вересня росіяни вбили 3 мешканців Донеччини: 2 в Удачному і 1 в Кураховому», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 12 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2767 осіб, отримали поранення — 6096. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що минулої доби, 21 вересня, російські окупанти обстріляли Покровську громаду Донецької області. Відомо про загибель однієї людини, також 2 отримали поранення, серед них дитина.