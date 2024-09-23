Армия РФ совершила 14 обстрелов населенных пунктов Донецкой области за сутки

Последствия российских обстрелов Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА

За минувшие сутки российские оккупационные войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 23 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады погиб человек, поврежден дом.

Покровский район. В Курахово обстреляны частный сектор, многоэтажная застройка и промзона, в Горняке повреждены частные дома. В Мирнограде погибли 2 человека.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады повреждено админздание. В Николаевке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и админздание. В Алексеево-Дружковке повреждено предприятие. В Славянске ранены 3 человека, повреждены 72 частных дома. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 инфраструктурных объекта. В Краматорске ранены 6 человек, повреждены 4 дома и 2 автомобиля.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов.

С линии фронта эвакуирован 591 человек, в том числе 48 детей, отметил начальник ОВА.