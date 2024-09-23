Армія РФ здійснила 14 обстрілів населених пунктів Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 23 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади загинула людина, пошкоджено будинок.

Покровський район. У Кураховому обстріляно приватний сектор, багатоповерхову забудову та промзону, у Гірнику пошкоджено приватні будинки. У Мирнограді загинули 2 людей.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю. В Олексієво-Дружківці пошкоджено підприємство. У Слов'янську поранено 3 особи, пошкоджено 72 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 інфраструктурні об'єкти. У Краматорську поранено 6 осіб, пошкоджено 4 будинки та 2 автомобілі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

З лінії фронту евакуйовано 591 особу, зокрема 48 дітей, зазначив начальник ОВА.