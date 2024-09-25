Россияне утром атаковали Покровск: пожарные ликвидировали возгорания

В среду, 25 сентября, российские военные обстреляли Покровск Донецкой области. Пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.
«25 сентября враг нанес удар по г. Покровск, в результате чего возникло возгорание легкового автомобиля», — говорится в сообщении.
На место обстрела прибыли спасатели 51 государственной пожарно-спасательной части и ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.
Кроме того, в результате повторного обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели 51 государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м.
Ранее мы писали, что за 24 сентября армия РФ 28 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области.
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