Россияне утром атаковали Покровск: пожарные ликвидировали возгорания

Спасатели ликвидировали пожары в результате обстрелов. Фото: Покровская ГВА

В среду, 25 сентября, российские военные обстреляли Покровск Донецкой области. Пожарные ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.



«25 сентября враг нанес удар по г. Покровск, в результате чего возникло возгорание легкового автомобиля», — говорится в сообщении.



На место обстрела прибыли спасатели 51 государственной пожарно-спасательной части и ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.

Кроме того, в результате повторного обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели 51 государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м.



Ранее мы писали, что за 24 сентября армия РФ 28 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области.