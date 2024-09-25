Росіяни вранці атакували Покровськ: пожежники ліквідували загоряння

У середу, 25 вересня, російські військові обстріляли Покровськ на Донеччині. Пожежники ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбі Покровської МВА.
«25 вересня ворог завдав удару по м. Покровську, внаслідок чого виникло загоряння легкового автомобіля», — йдеться у повідомленні.
На місце обстрілу прибули рятувальники 51 державної пожежно-рятувальної частини та ліквідували пожежу на площі 6 кв. м.
Крім того, внаслідок повторного обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Рятувальники 51 державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, ліквідували спалах на площі 100 кв. м.
Раніше писали, що за 24 вересня армія РФ 28 разів обстрілювала населені пункти Донецької області.
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