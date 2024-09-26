РФ завдала удару по Україні ракетами і БПЛА: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила ракети та БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти 26 вересня вдарили по Україні за допомогою шести ракет та 78 ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири ракети та 66 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумську область двома ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області, Одеської області — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed», — йдеться в повідомленні.



В результаті роботи протиповітряної оборони було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локально втрачено в кількох регіонах України, один повернувся до Росії, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.



Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.



Раніше ми писали, що за 25 вересня через російські обстріли в Донецькій області загинуло четверо людей, 19 — отримали поранення.