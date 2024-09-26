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Зеленський може провести президентські вибори у 2025 році в Україні — ЗМІ

26 вересня 2024, 18:30

Зеленський може провести президентські вибори у 2025 році в Україні — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів 2025 року, пише Economist.

 За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу, твердить видання.

Видання не вказує на джерела, проте серед опитаних політиків, які теж підтверджують нібито підготовку до виборів, вказали Юлію Тимошенко.

Видання наводить дані американського Національного демократичного інституту, згідно з якими довіра українців до Зеленського знизилася з 80% у травні 2023 року до 45% у 2024 році.

Юлія Тимошенко, з якою поговорило видання Economist, підтвердила, що нібито «політичний процес однозначно розпочався».

Президента України обирають на 5 років. Отже, повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. Однак із повномасштабної війни РФ провести нові вибори на території України проблематично та небезпечно. 

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