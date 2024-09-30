Вночі ППО збила 1 ракету і 67 дронів-камікадзе — Повітряні сили

ППО збила 1 ракету та 67 дронів. Фото: Повітряні сили

Російська Федерація в ніч проти 30 вересня вкотре атакувала Україну за допомогою трьох ракет різних типів та 73 ударних дронів. Силам та засобам ППО вдалося збити одну керовану ракету та 67 «шахедів». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 30 вересня 2024 року (з 19:00 29.09 по 08:00 30.09) ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, Росія запустила одну балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 з окупованої Запорізької області, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 73 ударні БПЛА типу «Shahed» з районів Курськ, Єйськ, Орел — РФ.



Українська протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.



Крім того, у Повітряних силах додали, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три — локально втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БПЛА залишається у повітряному просторі України, триває бойова робота.



Раніше ми писали, що за 29 вересня на Донеччиніпід російськими обстрілами загинули двоє мирних жителів. Це сталося у селищах Лисівка та Шевченка.