У Волноваському районі спалахнула пожежа: деталі

У Волноваському районі спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

У селі Новий Комар Волноваського району Донецької області 1 жовтня спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«1 жовтня о 17:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про масштабну пожежу в с. Новий Комар Волноваського району. На місце події прибули рятувальники 81 державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що відбувається горіння адміністративної будівлі, житлового будинку та господарчої споруди за декількома адресами», — йдеться у повідомленні.





О 19:55 спеціалісти ліквідували спалах на площі 180 кв. м. Інформація про загиблих чи травмованих не надходила.



Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.



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