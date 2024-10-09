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Росіяни щодня обстрілюють Костянтинівку: скільки людей залишається у прифронтовому місті

09 жовтня 2024, 16:55

Росіяни щодня обстрілюють Костянтинівку: скільки людей залишається у прифронтовому місті

У Костянтинівці на Донеччині залишаються близько 17 800 осіб, серед них — 340 дітей. За останній місяць з міста евакуювалися понад дві тисячі людей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

«Завдяки комендантській годині наша мета — зберегти життя людей. Тому що ворог щодня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей гине майже щодня у місті. Під час комендантської години люди можуть перейти в бомбосховища та евакуюватися з області», — зазначив він.

Крім того, Філашкін додав, що росіяни атакують регіон за допомогою ракет, керованих авіаційних бомб та ствольної артилерії.

Раніше ми писали, що 8 жовтня росіяни скинули на три керовані авіабомби на Костянтинівку.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Костянтинівка
Події
Війна

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