Росіяни щодня обстрілюють Костянтинівку: скільки людей залишається у прифронтовому місті

У Костянтинівці на Донеччині залишаються близько 17 800 осіб, серед них — 340 дітей. За останній місяць з міста евакуювалися понад дві тисячі людей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Завдяки комендантській годині наша мета — зберегти життя людей. Тому що ворог щодня обстрілює місто Костянтинівку керованими авіабомбами, балістичними ракетами. Дуже велика кількість людей гине майже щодня у місті. Під час комендантської години люди можуть перейти в бомбосховища та евакуюватися з області», — зазначив він.



Крім того, Філашкін додав, що росіяни атакують регіон за допомогою ракет, керованих авіаційних бомб та ствольної артилерії.



Раніше ми писали, що 8 жовтня росіяни скинули на три керовані авіабомби на Костянтинівку.