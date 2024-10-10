У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери

Село Верхньокам'янське. Фото: карта DeepState

Ще 2 жовтня міністерство оборони РФ заявило про нібито захоплення села Верхньокам'янське Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення самого відомства.



Однак жодних доказів цьому російське Міноборони не надало.



Пізніше, як повідомили у незалежній аналітичній групі Conflict Intelligence Team, після того, як МО РФ безпідставно заявило про захоплення села Верхньокам'янське на Сіверському напрямку, цю заяву вирішили «підтвердити» російські пропагандисти.



«Видання «Известия» випустило репортаж, у якому військові демонструють якусь карту – схожу на DeepState, але не є нею – з нібито захопленим Верхньокам'янським, кадри з прапором на невідомих руїнах, а також геолоковані на околиці Верхньокам'янського кадри з російським прапором на даху двоповерхової будівлі. Ми припускаємо, що цей прапор просто скинули з безпілотника. Повноцінних доказів захоплення села не було представлено», – зазначили аналітики.



Також інформацію про захоплення Верхньокам'янського не підтверджували аналітики DeepState.



При цьому заяви Міноборони РФ та репортаж «Известий» спростували Z-блогери та російські «воєнкори», серед яких «Рибар», Олександр Симонов, Кирило Федоров та Борис Рожин.



За їхніми словами, село продовжує перебувати під контролем ЗСУ, прапор справді скинули з дрона, а подібні заяви МО РФ «криються в невірних доповідях з місць, на основі яких було надано повідомлення про повний контроль Верхньокам'янського».



Джерела «Новин Донбасу» серед українських військових, які тримають оборону на Сіверському напрямку, підтверджують, що село перебуває під контролем ЗСУ.

Російські військові за допомогою дрону скинули свій прапор на дах будинку у Верхньокам'янському. Кадр із відео

Нагадаємо, що українські війська контратакували та просунулися під Покровськом.