Минобороны Германии больше не верит в победу Украины — источники BILD

Министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров (слева) и Борис Писториус. Фото: BILD

Министр обороны ФРГ Борис Писториус постоянно заявляет, что Украина должна выиграть эту войну. Однако внутри министерства веры в победу Украины уже нет. Об этом рассказали немецкому изданию BILD осведомленные источники.

По данным источников, в недавнем министерском докладе о текущем положении содержатся такие слова: «Наступление для освобождения собственной территории в настоящее время для Украины неосуществимо».

Немецкие военные констатируют «большое истощение» в рядах ВСУ, там буквально «ждут» предстоящей осенне-зимней распутицы в надежде, что она замедлит продвижение ВС РФ на запад.

Россия «при больших потерях систематически продвигается вперед», говорится в документе. Минобороны ФРГ не знает, как остановить это наступление. Концентрация России на продолжении боевых действий вызывает там «крайнюю тревогу».

Кроме того, бундесвер больше не намерен передавать Украине какую-либо «крупную технику». Поставки другого оружия с немецких складов и новых заводов продолжатся. Например, в 2025 году украинцам передадут около 100 тысяч артиллерийских снарядов — столько же, сколько в этом году.

В то же время Россия поставляет своей армии 375 тысяч таких боеприпасов в месяц. Финансовая помощь Германии для Украины составит 8 млрд евро в этом году и 4 млрд в следующем.

Ранее сообщалось, что Германия вместе с еще тремя странами НАТО готовит для Украины большой пакет военной помощи.