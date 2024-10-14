Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України — джерела BILD

Міністри оборони України та Німеччини Рустем Умеров (ліворуч) та Борис Пісторіус. Фото: BILD

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус постійно заявляє, що Україна має виграти цю війну. Однак усередині міністерства віри у перемогу України вже немає. Про це розповіли німецькому виданню BILD обізнані джерела.

За даними джерел, у нещодавній міністерській доповіді про поточне положення містяться такі слова: «Наступ для звільнення власної території нині для України неможливий».

Німецькі військові констатують «велике виснаження» в лавах ЗСУ, там буквально «очікують» майбутнього осінньо-зимового бездоріжжя, сподіваючись, що воно сповільнить просування ЗС РФ на захід.

Росія «за великих втрат систематично просувається вперед», йдеться у документі. Міноборони ФРН не знає, як зупинити цей наступ. Концентрація Росії на продовженні бойових дій викликає там «крайню тривогу».

Крім того, бундесвер більше не має наміру передавати Україні будь-яку «велику техніку». Постачання іншої зброї з німецьких складів та нових заводів триватимуть. Наприклад, 2025 року українцям передадуть близько 100 тисяч артилерійських снарядів — стільки ж, скільки цього року.

Водночас, Росія постачає своїй армії 375 тисяч таких боєприпасів на місяць. Фінансова допомога Німеччині для України становитиме 8 млрд євро цього року і 4 млрд наступного року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із ще трьома країнами НАТО готує для України великий пакет військової допомоги.