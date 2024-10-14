Війська РФ обстріляли Херсон: загинули 2 жінки

Російські війська увечері 14 жовтня обстріляли житлову забудову у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«На жаль, є загиблі. Травми, несумісні з життям, отримали дві жінки похилого віку. Під час обстрілу вони перебували в будинку», — повідомив Прокудін.

Російські війська за минулу добу обстріляли 21 населений пункт Херсонської області та обласний центр. Є влучення у багатоповерхівку, житлові будинки, міську інфраструктуру. Чотири особи отримали поранення.