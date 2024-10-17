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Более 60 млн гривен было направлено на нужды подразделений, которые защищают Донетчину

17 октября 2024, 15:36

Более 60 млн гривен было направлено на нужды подразделений, которые защищают Донетчину

17 октября состоялся совет обороны Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин 17 октября состоялся совет обороны Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

Из бюджета Донецкой области направили еще 60 миллионов 540 тысяч гривен на нужды подразделений, которые защищают Донецкую область. Такое решение приняли во время заседания совета обороны Донецкой области 17 октября. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«На заседании Совета обороны говорили в частности о продолжении мобилизационных мероприятий и построении фортификаций. Дал поручение профильным структурным подразделениям ОВА и местным военным администрациям оказывать максимально возможную поддержку Силам обороны в этом направлении работы», — отметил он.

По словам Филашкина, также нужно обеспечить станции мобильной связи средствами бесперебойного питания.

Ранее мы писали, что более 71 миллиона гривен из областного бюджета Донетчины выделили для нужд подразделений, выполняющих задачи на территории Донецкой области. 

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