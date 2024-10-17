Понад 60 млн гривень було спрямовано на потреби підрозділів, які захищають Донеччину

17 жовтня відбулася рада оборони на Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

З бюджету Донецької області направили ще 60 мільйонів 540 тисяч гривень на потреби підрозділів, що захищають Донецьку область. Таке рішення ухвалили під час засідання ради оборони Донецької області 17 жовтня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«На засіданні Ради оборони говорили зокрема про продовження мобілізаційних заходів та побудову фортифікацій. Дав доручення профільним структурним підрозділам ОВА та місцевим військовим адміністраціям надавати максимально можливу підтримку Силам оборони у цьому напрямі роботи», — зазначив він.



За словами Філашкіна, також необхідно забезпечити станції мобільного зв'язку засобами безперебійного харчування.



Раніше ми писали, що понад 71 мільйон гривень з обласного бюджету Донеччини виділили для потреб підрозділів, які виконують завдання на території Донецької області.