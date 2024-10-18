Окупанти обстріляли село у Покровській громаді: пошкоджено будинки

Російські війська 17 жовтня завдали удару по селу Звірове Покровської громади Донецької області. У результаті пошкоджено приватні будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 16:50 стався обстріл с. Звірове, внаслідок якого пошкоджено 3 приватних домогосподарства. Інформація щодо постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні.



Крім того, 17 жовтня росіяни завдали удару по території старостинських округів.



Через постійні ворожі удари Покровська громада, як і десятки прифронтових міст і селищ Донеччини, зазнає нещадного руйнування як житлової забудови, так і об'єктів критичної інфраструктури.



Раніше ми писали, що за 17 жовтня росіяни вбили одного жителя Донецької області – у селищі Курахівка.