Канада передасть Україні 47 мільйонів доларів

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 64,8 млн. канадських доларів (47 млн доларів). У цей пакет увійдуть боєприпаси, стрілецька зброя та захисне спорядження. Про це повідомив міністр оборони Білл Блер, передає Reuters.



Пакет допомоги є частиною військового фінансування 500 мільйонів канадських доларів, про який у липні оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.



«Оголошена сьогодні військова допомога забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідні для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все можливе, щоб допомогти їм здобути перемогу», — заявив Блер.



Раніше ми писали, що Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams.