На Донеччині скоротилася кількість школярів майже вдвічі

З початку повномасштабної війни на Донеччині кількість школярів скоротилася на 55%. До вторгнення навчалося 168 тисяч дітей, а зараз — 76,3 тис. Про це повідомила директор департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева, повідомляє Укрінформ.



«На початок війни 2022 року у школах Донецької області навчалося 168 тис. учнів. Вже на 1 вересня 2022 року було 105 тис. учнів, на 1 вересня 2023 року вже був контингент 92 тис. учнів. На сьогодні у нас учнів 76,3 тис. Тому що люди переїжджають до інших областей України і, можливо, інших країн», — зазначила вона.



За словами Сідашевої, станом на 1 січня 2022 року в школах працювало трохи більше 14 тис. вчителів, а на сьогодні залишилося трохи більше ніж 7 тис. вчителів.



Раніше ми писали, що на тимчасово захоплених територіях продовжують навчатися за українською системою понад 40 тисяч дітей.