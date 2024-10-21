РФ атакувала Київ безпілотниками: постраждала одна людина, є пошкодження

Росіяни атакували Київ. Фото: ДСНС

Російська армія 21 жовтня обстріляла українську столицю ударними дронами-камікадзе. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС та КДВА.



«Внаслідок атаки сталася пожежа у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовано. Постраждав чоловік з опіками обличчя, госпіталізації не потребував», — зазначили у ДСНС.



Крім того, за інформацією Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація про постраждалих не надходила.

Також у Голосіївському районі у багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.



Раніше ми писали, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох, серед них дівчинка 12 років. Через російську атаку пошкоджено п'ять багатоповерхівок, готель, об'єкти цивільної інфраструктури.