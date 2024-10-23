КНДР вже відправила в Росію 3000 військових для війни проти України – ЗМІ

Північна Корея вже направила 3000 військових до Росії. Про це повідомило британське агентство Reuters із посиланням на південнокорейських законодавців, які взяли участь у брифінгу Національного розвідувального агентства Південної Кореї.



Пхеньян пообіцяв надати близько 10 000 військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня. Цифра в 3000 солдатів удвічі перевищує попередню оцінку чисельності північнокорейських військ, які вже перебувають у Росії.

Нагадаємо, що у договорі між Росією та КНДР опинився секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів на війну в Україну.