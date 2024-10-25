У Бердянську військові зі «Шторм Z» зарізали кадирівця — АТЕШ

Інформатори руху «АТЕШ» повідомляють, що увечері 23 жовтня у Бердянську, Запорізькій області, росіяни вбили кадирівця.



У вбивстві звинувачують російських військовослужбовців із підрозділу «Шторм Z». Повідомляється, що після посиденьок у місцевому закладі військові почали ображати перехожих.



У результаті чого зав'язалася бійка з кавказцем. Останньому завдали безліч ножових поранень, від яких він помер. Було затримано групу військових, причетних до інциденту.



Окупаційна військова комендатура Бердянська ухвалила рішення роззброїти підрозділи «Шторм Z» у гарнізоні.



Раніше партизани «АТЕШ» виявили великий склад БК на окупованій Донеччині.