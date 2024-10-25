У Селидовому російські військові закріпилися у кварталі багатоповерхівок — Мірошников

Російські загарбники закріпилися на південі, сході та у центрі Селидового. Про це повідомляє український військовий блогер Богдан Мірошников.

«Ворог закріпився в частині багатоповерхівок 11-го кварталу, на півдні, сході та в центрі міста», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Також він зазначив, що траса у Вишневому знаходиться під вогневим контролем противника, так само, як і траса на Покровськ.

«Загальна ситуація така, що гіркий досвід коксохіму в Авдіївці, Очеретиному чи Новогродівці не змусив зробити висновки», — написав Мірошников.

Він додав, що Селідове не стало тим місцем, «де ми зупинили ворога на Донеччині».

Раніше повідомлялося, що групи піхоти ЗС РФ намагаються проникати у Селидове зі східних околиць, але українські захисники тримають оборону, вибиваючи і не даючи їм закріплюватись, встановлювати наглядові чи вогневі позиції.