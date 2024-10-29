Головне за день: Дрони вперше атакували Чечню. Вибухи у Луганську

Суспільство



Верховна Рада підтримала продовження дії військового стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. З початку повномасштабного вторгнення це було 13-те голосування за військовий стан.



Понад 30 тисяч людей уже виїхали з Покровська Донецької області, але в місті ще залишаються 12 тисяч людей, у тому числі 57 дітей. У місті є проблеми з водо- та електропостачанням через те, що супротивник постійно обстрілює інфраструктуру та не дає належним чином її ремонтувати.



Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.



У захопленій Росією Луганської області діти змушені робити окопні свічки, які потім передадуть російським військовим.



Бойові дії



Невелика кількість північнокорейських військ уже перебуває в Україні. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на двох представників західної розвідки.Очікуюється, що ця кількість зросте, оскільки північнокорейці завершать навчання на сході Росії й рухатимуться до лінії фронту. Деякі з них направляються у Курську область РФ



У Лимані під час атаки РФ постраждала одна людина, пошкоджено багатоповерхові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. В Олексієво-Дружківці постраждали чотири особи, серед них діти. Вдень росіяни атакували Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, уламком однієї з ракет було вбито літнього чоловіка. У Херсоні російські війська вбили 62-річного чоловіка. Російська армія двічі вдарила по Мирнограду, постраждали двоє людей.



Російські окупанти ввечері, 28 жовтня, вдарили балістикою Кривого Рогу Дніпропетровської області. Одна людина загинула, також відомо про 14 травмованих.



У Києві внаслідок нічної атаки безпілотників та падіння уламків кількість постраждалих досягла п'яти осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.



Вранці в окупованому Луганську пролунали вибухи. Дим було видно у різних районах міста. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, в районі вибухів була законсервована військова частина. У свою чергу, військово-аналітичний телеграм-канал «Око-Гора» повідомляє, що «прилетіло» в районі сховища бронетанкової техніки військової частини А-0625, або по самій в/ч А-0625.



У селі Нова Таволжанка Шебекинського муніципального округу Білгородської області двоє чоловіків постраждали внаслідок розриву касетних боєприпасів.



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