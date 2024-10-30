Війська РФ окупували два села на Донеччині — DeepState

Російські окупаційні війська захопили села Богоявленка та Новоукраїнка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
«Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку», — йдеться у повідомленні.
Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Богоявленка та Новоукраїнка зараз перебувають у червоній зоні. Це означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.
Крім того, за даними DeepState, агресор просунувся у Селідовому та у Ясній Поляні.
У останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про штурмові дії з боку росіян у районі Новоукраїнки та Ясної Поляни.
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