Війська РФ окупували два села на Донеччині — DeepState

Село Новоукраїнка на Донеччині повністю перейшло під контроль російських військ. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили села Богоявленка та Новоукраїнка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Богоявленка та Новоукраїнка зараз перебувають у червоній зоні. Це означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

Крім того, за даними DeepState, агресор просунувся у Селідовому та у Ясній Поляні.

У останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося про штурмові дії з боку росіян у районі Новоукраїнки та Ясної Поляни.