Війська РФ обстріляли Херсон: загинув волонтер

Перший новорічний ранок після обстрілу РФ став останнім для херсонця, особу якого зараз з'ясовують. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Російські терористи обстріляли Дніпровський район близько 10.30. Чоловік був у приміщенні та отримав травми, несумісні з життям. Співчуття рідним і близьким загиблого, йому було 23 роки», - додав Мрочко.



Пізніше виявилося, що хлопець був волонтером, який постійно допомагав у відновленні громади Херсона.

Нагадаємо, вранці російські БПЛА атакували Київ. Пізніше з'явилася інформація, що внаслідок удару загинули двоє людей.