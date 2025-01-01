Головком ЗСУ відвідав українських бійців на Курському напрямку та вручив нагороди

Олександр Сирський (у центрі на фото) відвідав бійців ЗСУ на Курському напрямку та вручив нагороди. Фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових на Курському напрямку. Про це йдеться у заяві головкому, опублікованій на його телеграм-каналі у середу, 1 січня.

«Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків», — розповів він.

За його словами, завдяки стійкості та мужності українських військових втрати агресора на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та понад тисячу одиниць техніки.

«30 грудня із полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників», — додав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявив, що з початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі російських окупантів вже перевищили 421 тисячу людей убитими та пораненими.