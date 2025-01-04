Атаковано морський торгівельний порт Ленінградської області РФ

Влада Ленінградської області РФ заявила про чотири збиті засобами ППО дрони поблизу Лузької губи Фінської затоки. Там стверджують, що руйнувань та постраждалих немає.

Telegram-канал Astra з посиланням на неназвані джерела пише, що безпілотники намагалися атакувати найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга у Ленінградській області.

Більшість дронів, що атакували, були збиті над терміналом ТОВ «Новатранс» на території морського торгівельного порту Усть-Луга. Попередньо пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту.

Раніше Збройні сили України підтвердили, що атакували командний пункт російської армії у Курській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони «завдали високоточного удару по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар'їно».



25 грудня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти, яка розташовувалась у місті Льгов Курської області. Раніше повідомлялося, що російське місто потрапило під обстріл. Telegram-канал Mash попередньо озвучив версію про атаку американської РСЗВ HIMARS.