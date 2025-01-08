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Пропагандистка Симоньян повідомила, що її чоловік Тігран Кеосаян пережив клінічну смерть

08 січня 2025, 23:39

Пропагандистка Симоньян повідомила, що її чоловік Тігран Кеосаян пережив клінічну смерть

Пропагандистка Симоньян повідомила, що її чоловік Тігран Кеосаян пережив клінічну смерть

Режисер і пропагандист, ведучий телеканала НТВ Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть, зараз він перебуває в комі. Про це повідомила його дружина головна редакторка державного Russia Today Маргарита Симоньян у соцмережах.

«До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце», - повідомила Симоньян.

За даними російських ЗМІ Кеосаян потрапив до лікарні ще наприкінці грудня.

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор, режисер, сценарист, телеведучий і пропагандист. За сценарієм своєї дружини Симоньян зокрема зняв пропагандистський фільм «Кримський міст. Зроблено з любов'ю!».

З 2007 року Кеосаян працює телеведучим. З 2016 року веде на телеканалі НТВ пропагандистське шоу «Міжнародна пилорама».

З 2022 року Кеосаян перебуває у санкційних списках ЄС, Великої Британії та Канади через те, що поширював антиукраїнську пропаганду в російських ЗМІ. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

@novosti.dn.ua

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