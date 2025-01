Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год

Make-up — это способ подчеркнуть свою индивидуальность и создать незабываемый образ. В период праздников 2025 года нас ждут яркие тренды, которые помогут вам выглядеть роскошно. В этой статье мы расскажем, какие тенденции будут актуальными и порекомендуем лучшие косметические продукты.

Тренды праздничного макияжа

В этом сезоне популярными остаются блестки, акценты на глазах и здоровая сияющая кожа. Для достижения таких результатов стоит обратить внимание на качественные товары. Мейк может быть как ярким, так и сдержанным — все зависит от вашего настроения и события.

Этапы создания идеального make-up на праздники

1. Подготовка

Начните с увлажнения: очищенная и ухоженная кожа станет хорошей базой. Нанесите питательный крем и используйте праймер, чтобы декоративная косметика держалась дольше.



2. Выравнивание тона



Сияющая кожа — основа любого макияжа. Используйте качественные средства для ухода и увлажнения. Корректор Maybelline New York Fit Me! Concealer станет незаменимым помощником для скрытия недостатков и создания ровного тона.



3. Акцент на глазах



Сейчас модно использовать драматический взгляд с эффектом объемных ресниц. Достичь этого можно с помощью туши Maybelline New York Lash Sensational Firework Mascara. Ее формула обеспечивает стойкость и выразительный объем, который будет держаться всю ночь.



4. Румяна и хайлайтер



Придайте вашему виду свежести с помощью румян LAMEL Make Up Cheek Colour New. Они создают натуральный оттенок и добавляют легкого сияния, что прекрасно подходит для вечеринок.



5. Губы



Красная помада остается классикой, но также можно экспериментировать с блесками для губ с металлическим финишем. Такой выбор поможет выглядеть более современным.

Идеи для праздничного макияжа

С блестками: нанесите мерцающие тени или глиттер на веки, чтобы создать эффект «звездной пыли»;



Смоки-айз в темных или цветных оттенках. Используйте тушь от Maybelline New York для завершения образа.



Естественный макияж с акцентом на сияющую кожу. Корректор поможет скрыть недостатки, а легкие румяна добавят свежести.

Полезные советы

Пользуйтесь стойкой косметикой, чтобы она держалась даже во время длительных празднований. Обращайте внимание на средства с ухаживающими компонентами, чтобы товары не вредили вашей коже. Экспериментируйте с цветами и текстурами — это прекрасная возможность для креатива!

Широкий выбор косметики от LAMEL, Maybelline и других брендов представлен в интернет-магазине MAKEUP. Здесь вы найдете все необходимое для создания безупречного образа. А праздничный макияж поможет вам почувствовать уверенность в себе и сиять на каждом событии.