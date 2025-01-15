Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год (реклама)

15 января 2025, 17:10

Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год (реклама)

Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год

Make-up — это способ подчеркнуть свою индивидуальность и создать незабываемый образ. В период праздников 2025 года нас ждут яркие тренды, которые помогут вам выглядеть роскошно. В этой статье мы расскажем, какие тенденции будут актуальными и порекомендуем лучшие косметические продукты.

Тренды праздничного макияжа

В этом сезоне популярными остаются блестки, акценты на глазах и здоровая сияющая кожа. Для достижения таких результатов стоит обратить внимание на качественные товары. Мейк может быть как ярким, так и сдержанным — все зависит от вашего настроения и события.

Этапы создания идеального make-up на праздники

1. Подготовка

Начните с увлажнения: очищенная и ухоженная кожа станет хорошей базой. Нанесите питательный крем и используйте праймер, чтобы декоративная косметика держалась дольше.

2. Выравнивание тона

Сияющая кожа — основа любого макияжа. Используйте качественные средства для ухода и увлажнения. Корректор Maybelline New York Fit Me! Concealer станет незаменимым помощником для скрытия недостатков и создания ровного тона.

3. Акцент на глазах

Сейчас модно использовать драматический взгляд с эффектом объемных ресниц. Достичь этого можно с помощью туши Maybelline New York Lash Sensational Firework Mascara. Ее формула обеспечивает стойкость и выразительный объем, который будет держаться всю ночь.

4. Румяна и хайлайтер

Придайте вашему виду свежести с помощью румян LAMEL Make Up Cheek Colour New. Они создают натуральный оттенок и добавляют легкого сияния, что прекрасно подходит для вечеринок.

5. Губы

Красная помада остается классикой, но также можно экспериментировать с блесками для губ с металлическим финишем. Такой выбор поможет выглядеть более современным.

Идеи для праздничного макияжа

С блестками: нанесите мерцающие тени или глиттер на веки, чтобы создать эффект «звездной пыли»;

Смоки-айз в темных или цветных оттенках. Используйте тушь от Maybelline New York для завершения образа.

Естественный макияж с акцентом на сияющую кожу. Корректор поможет скрыть недостатки, а легкие румяна добавят свежести.

Полезные советы

  1. Пользуйтесь стойкой косметикой, чтобы она держалась даже во время длительных празднований.
  2. Обращайте внимание на средства с ухаживающими компонентами, чтобы товары не вредили вашей коже.
  3. Экспериментируйте с цветами и текстурами — это прекрасная возможность для креатива!

Широкий выбор косметики от LAMEL, Maybelline и других брендов представлен в интернет-магазине MAKEUP. Здесь вы найдете все необходимое для создания безупречного образа. А праздничный макияж поможет вам почувствовать уверенность в себе и сиять на каждом событии.

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
08:40
В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей
23:00
Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия
17:51
На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно
16:53
На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
20:20
Пушилин назвал предварительную численность населения оккупированных районов Донецкой области
17:15
В Лисичанске оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение: в городе сплошные порывы системы – ОВА
16:57
Оккупанты вывезли детей из соцприюта захваченного Харцызска в Москву
12:58
Пушилин заявил, что ВС РФ захватили литиевые месторождения возле Курахово
11:13
Сообщается о назначении в Курахово оккупационного старосты
10:10
Появилось видео удара ВСУ по командному пункту россиян в оккупированной Новогродовке
21:00
Главное за день: В Энгельсе пятые сутки горит нефтебаза. Как выживают прифронтовые громады без электричества
14:12
Силы обороны ударили по командному пункту армии РФ на оккупированной Донетчине
10:51
В районе оккупированного Иловайска перекинулся автобус с пассажирами: 3 людей погибли, 27 пострадали
все новости
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
19:30
Пришлось ждать совершеннолетия: история девушки, которая выехала из оккупации
18:40
«Как мне восстанавливать все это?» — жительница разбитой квартиры в Краматорске после обстрела ►
18:09
РФ утром обстреляла Лиман: поврежден дом
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
17:10
Готовимся к праздникам: тренды праздничного макияжа на 2025 год (реклама)
16:55
В Покровске работают три пункта обогрева, в городе остается около 7 тысяч гражданских — Филашкин
16:47
Массированная атака РФ: в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды»
16:44
Число пострадавших после утреннего обстрела Краматорска снова возросло
16:10
Публичное давление на РФ дало результат: чем отличается сегодняшний обмен пленными от остальных
16:09
Зеленский рассказал, какое количество войск РФ сейчас находится в Украине и сколько людей служат в ВСУ
15:30
Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными: домой вернулись защитники Мариуполя и «Азовстали»
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
14:38
Российская армия захватила большую часть многоквартирной застройки в Торецке – ГВА
14:26
В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу
14:12
Обстрел Краматорска: количество раненых возросло, россияне сбросили на город авиабомбу
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
11:55
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию
11:45
Российские оккупанты обстреляли Константиновку: ранен один человек
все новости
ВИДЕО
Фото: Дмитрий Глушко, «Новости Донбасса». «Как мне восстанавливать все это?» — жительница разбитой квартиры в Краматорске после обстрела ►
15 января, 18:40
Сбитый «Шахед» на Восточном направлении. Фото: кадр из видео Массированная атака РФ: в ВСУ показали кадры, как силы ПВО сбивали «шахеды»
15 января, 16:47
В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу В Кривой Рог релоцируют Покровскую городскую больницу
15 января, 14:26
Последствия российского авиаудара по Краматорску. Фото: Донецкая областная прокуратура Обстрел Краматорска: количество раненых возросло, россияне сбросили на город авиабомбу
15 января, 14:12
Последствия удара по Краматорску. Фото: Донецкая ОВА Армия РФ ударила по Краматорску: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые, среди них дети
15 января, 10:52
В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Фото: Астра В Волгограде РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»
15 января, 09:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор