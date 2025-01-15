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Готуємось до свят: тренди святкового макіяжу на 2025 рік (реклама)

15 січня 2025, 17:10

Готуємось до свят: тренди святкового макіяжу на 2025 рік (реклама)

Готуємось до свят: тренди святкового макіяжу на 2025 рік

Make-up — це спосіб підкреслити свою індивідуальність та створити незабутній образ. У період свят 2025 року на нас чекають яскраві тренди, які допоможуть вам виглядати розкішно. В цій статті ми розповімо, які тенденції будуть актуальними та порекомендуємо найкращі косметичні продукти.

Тренди святкового макіяжу

Цього сезону популярними залишаються блискітки, акценти на очах та здорова шкіра, що сяє. Для досягнення таких результатів варто звернути увагу на якісні товари. Мейк може бути як яскравим, так і стриманим — все залежить від вашого настрою та події.

Етапи створення ідеального make-up на свята

1. Підготовка

Почніть зі зволоження: очищена та доглянута шкіра стане хорошою базою. Нанесіть живильний крем та використайте праймер, щоб декоративна косметика трималася довше.

2. Вирівнювання тону

Сяюча шкіра — основа будь-якого мейкапу. Використовуйте якісні засоби для догляду та зволоження.

Коректор Maybelline New York Fit Me! Concealer стане незамінним помічником для приховування недоліків та створення рівного тону.

3. Акцент на очах

Наразі модно використовувати драматичний погляд із ефектом об’ємних вій. Досягти цього можна за допомогою туші Maybelline New York Lash Sensational Firework Mascara. Її формула забезпечує стійкість і виразний об’єм, який триматиметься всю ніч.

4. Рум'яна та хайлайтер

Надайте вашому вигляду свіжості за допомогою рум'ян LAMEL Make Up Cheek Colour New. Вони створюють натуральний відтінок та додають легкого сяйва, що прекрасно підходить для вечірок.

5. Губи

Червона помада залишається класикою, але також можна експериментувати з блисками для губ із металевим фінішем. Такий вибір допоможе виглядати більш сучасним.

Ідеї для святкового макіяжу

З блискітками: нанесіть мерехтливі тіні або гліттер на повіки, щоб створити ефект «зоряного пилу»;

Смоки-айз у темних або кольорових відтінках. Використовуйте туш від Maybelline New York для завершення образу.

Природний макіяж з акцентом на сяючу шкіру. Коректор допоможе приховати недоліки, а легкі рум’яна додадуть свіжості.

Корисні поради

1. Використовуйте стійку косметику, щоб вона трималась навіть під час тривалих святкувань.

2. Звертайте увагу на засоби з доглядовими компонентами, щоб товари не шкодили вашій шкірі.

3. Експериментуйте з кольорами та текстурами — це чудова нагода для креативу!

Широкий вибір косметики від LAMEL, Maybelline та інших брендів представлений в інтернет-магазині MAKEUP. Тут ви знайдете все необхідне для створення бездоганного образу. А святковий макіяж допоможе вам відчути впевненість у собі та сяяти на кожній події.

@novosti.dn.ua

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