В России дроны атаковали нефтебазу и пороховой завод

Беспилотникам удалось пробить защитную сетку над резервуаром нефтебазы в Воронежской области РФ. Фото: Роман Гусев/Telegram

В Воронежской области РФ в ночь на 16 января атакована нефтебаза. Беспилотникам удалось пробить защитную сетку над резервуарами. Об этом сообщили губернатор области и местные СМИ.

«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал губернатор Гусев.

Чиновник отметил, чтобы в результате атаки люди не пострадали.

По данным местных пабликов, речь идет об объекте в Лисках.

Также серия взрывов из-за атаки беспилотников прогремела в городе Котовск Тамбовской области России. Местные каналы в четверг, 16 января, сообщают, что сработала система ПВО.

По предварительным данным, БпЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

Очевидцы рассказали, что начиная с 00:40 было слышно от четырех до восьми взрывов в небе над Котовском.

Также сообщается о взрывах в селе Кузьмино-Гать. В районе населенных пунктов находится пороховой завод.

В сети местные СМИ выложили видео атаки на область.

Официальной информации пока нет.

От границы с Украиной до Тамбовского порохового завода около 500 километров.

Тамбовский пороховый завод был основан в Котовске в 1915 году, это одно из крупнейших предприятий для производства боеприпасов и спецхимии на территории РФ. Он производит пироксилиновые порохи для всех видов оружия и артиллерийских систем всех находящихся на вооружении российских войск калибров.