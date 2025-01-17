Один из бывших топ-чиновников МВД задержан — его подозревают в коррупции

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины. Его подозревают в причастности к схеме, из-за которой министерство потеряло 16 миллионов гривен. Сам бывший чиновник незаконно обогатился.



Это произошло при определении компании-победителя по закупке оборудования для министерства.



«Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины, которого уличили в завладении миллионными средствами и получении неправомерной выгоды», — говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



В рамках досудебного расследования установлено, что в 2020 году один из руководителей МВД обеспечил признание победителем закупки оборудования для видеонаблюдения и контроля доступа, которое устанавливалось в зданиях МВД Украины, заранее определенной компании.



Несмотря на то, что стоимость этого оборудования была значительно завышена, государственное учреждение перечислило за оборудование средства, что в итоге привело к нанесению учреждению убытков в сумме более 16 миллионов гривен.



После увольнения чиновника переданные авто остались в его пользовании — их просто подарили через формальный договор.