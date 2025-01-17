Одного із колишніх топ-чиновників МВС затримано — його підозрюють у корупції

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому високопосадовцю МВС України. Його підозрюють у причетності до схеми, через яку міністерство втратило 16 мільйонів гривень. Сам колишній чиновник незаконно збагатився.



Це сталося під час визначення компанії-переможця із закупівлі обладнання для міністерства.



«За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому високопоставленому посадовцю МВС України, якого викрили на заволодінні мільйонними коштами та одержанні неправомірної вигоди», — ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).



У межах досудового розслідування встановлено, що 2020 року один із керівників МВС забезпечив визнання переможцем закупівлі обладнання для відеоспостереження та контролю доступу, яке встановлювали в будівлях МВС України, заздалегідь визначеної компанії.



Попри те, що вартість цього обладнання була значно завищена, державна установа перерахувала за обладнання кошти, що в підсумку призвело до завдання установі збитків у сумі понад 16 мільйонів гривень.



Після звільнення чиновника передані авто залишилися в його користуванні — їх просто подарували через формальний договір.