В российском Саратове беспилотники повредили крупный химзавод

Крупный химзавод в российском Саратове был атакован беспилотниками утром 21 января. Фото: ASTRA

Как выяснило издание ASTRA, в ночь на 21 января в российском Саратове беспилотники атаковали химический завод ООО «Саратоворгсинтез».

Отмечается, что в результате атаки повреждены окна одного из цехов завода на площади Советско-Чехословацкой дружбы. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за ночь над Саратовской областью сбили 4 беспилотника.

«Саратоворгсинтез» — нефтехимическое предприятие, ведущий производитель нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия в России. Является дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазе в Воронежской области и авиазаводу в Смоленской области России утром 21 января.

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