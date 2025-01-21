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У російському Саратові безпілотники пошкодили великий хімзавод

21 січня 2025, 14:25

У російському Саратові безпілотники пошкодили великий хімзавод

Великий хімзавод у російському Саратові був атакований безпілотниками вранці 21 січня. Фото: ASTRA Великий хімзавод у російському Саратові був атакований безпілотниками вранці 21 січня. Фото: ASTRA

Як з'ясувало видання ASTRA, у ніч проти 21 січня в російському Саратові безпілотники атакували хімічний завод ТОВ «Саратоворгсинтез».

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено вікна одного з цехів заводу на площі Радянсько-Чехословацької дружби. Постраждалих немає.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що за ніч над Саратовською областю збили 4 безпілотники.

«Саратоворгсинтез» — нафтохімічне підприємство, провідний виробник нітрилу акрилової кислоти, ацетонітрилу та ціаніду натрію в Росії. Є дочірньою структурою ПАТ «ЛУКОЙЛ».

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі у Воронезькій області та авіазаводу у Смоленській області Росії вранці 21 січня.

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