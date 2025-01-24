БПЛА ночью атаковали авиаремонтный завод в Воронежской области РФ: предприятие повреждено

711-й авиаремонтный завод в Воронежской области. Фото: открытые источники

Ночью 24 января беспилотники атаковали 711-й авиационный ремонтный завод на улице Чкалова в городе Борисоглебск Воронежской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники в МЧС России.



Обломки БПЛА упали на территорию завода. Повреждена крыша одного из цехов и котельная. Пострадавших нет.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что ночью регион атаковали дроны.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила три беспилотника над Воронежской областью.



711-й авиационный ремонтный завод ремонтирует вооружение и военную технику для ВВС РФ. Завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятия занимается ремонтом управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», наземных средств связи и систем радиотехнического обеспечения полетов. Этот завод является единственным в России предприятием, которое ремонтирует всю номенклатуру ракет, находящихся на вооружении российской фронтовой авиации, а также наземные средства связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Напомним, что ночью 24 января беспилотники СБУ и ССО атаковали НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в Рязани и ключевой завод микроэлектроники в Брянске. На объектах возникли пожары.