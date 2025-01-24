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БПЛА вночі атакували авіаремонтний завод у Воронезькій області РФ: підприємство пошкоджене

24 січня 2025, 15:08

БПЛА вночі атакували авіаремонтний завод у Воронезькій області РФ: підприємство пошкоджене

711-й авіаремонтний завод у Воронезькій області. Фото: відкриті джерела 711-й авіаремонтний завод у Воронезькій області. Фото: відкриті джерела

Вночі 24 січня безпілотники атакували 711-й авіаційний ремонтний завод на вулиці Чкалова в місті Борисоглібськ Воронезької області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела у МНС Росії.

Уламки БПЛА впали на територію заводу. Пошкоджений дах одного з цехів та котельня. Постраждалих немає.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що вночі регіон атакували дрони.

У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила три безпілотники над Воронезькою областю.

711-й авіаційний ремонтний завод ремонтує озброєння та військову техніку для ВПС РФ. Завод входить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Підприємство займається ремонтом керованих ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-поверхня», наземних засобів зв'язку та систем радіотехнічного забезпечення польотів. Цей завод є єдиним у Росії підприємством, яке ремонтує всю номенклатуру ракет, що знаходяться на озброєнні російської фронтової авіації, а також наземні засоби зв'язку та радіотехнічного забезпечення польотів.

Нагадаємо, що вночі 24 січня безпілотники СБУ та ССО атакували НПЗ та нафтоперекачувальну станцію в Рязані та ключовий завод мікроелектроніки у Брянську. На об'єктах виникли пожежі.

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