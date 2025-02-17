Агент «АТЕШ» вывел из строя российский комплекс РЭБ

РЭБ оккупантов. Фото: АТЕШ

Агент движения сопротивления «АТЕШ», находящийся в рядах армии РФ, провел успешную диверсию в 344-м радиотехническом полку (в/ч 30986 ВКС РФ), сообщает телеграм-канал сопротивления.



Он незаметно вывел из строя российский комплекс радиоэлектронной борьбы РП-377ЛА «Лорандит», засыпав сахар в топливный бак. Неисправность обнаружили только на третий день. Сам диверсант благополучно покинул расположение части.



Командование полка пытается скрыть факт саботажа, однако теперь им придется отчитываться перед вышестоящим начальством.



«Лорандит» — компактный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгации и подавления сигналов. Он был принят на вооружение в 2019 году и активно используется Россией в войне против Украины. Стоимость одной установки превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас затруднено.

Напомним, структура «Ростеха» закупит американское и немецкое оборудование на 720 млн рублей для производства РЭБ.