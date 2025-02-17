Оккупанты убили двух мирных жителей в Донецкой области

За 16 февраля российские войска убили двух жителей Донецкой области в городе Белицкое. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

С начала полномасштабного вторжения общее количество жертв среди мирного населения Донецкой области (без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи) достигло 2 963 погибших и 6 707 раненых.



Россия продолжает атаковать населенные пункты Донетчины, уничтожая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие освободили село Песчаное Покровского района Донецкой области.