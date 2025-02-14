Украина и Молдова провели спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера»: они воевали на Донбассе

Задержанный наемник ЧВК «Вагнера» в Молдове. Фото: Национальная полиция

Украинские и молдавские полицейские провели международную спецоперацию «Мстители» и задержали наемников ЧВК «Вагнера» и других незаконных вооруженных формирований, которые воюют против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.



Трое задержанных – граждане Молдовы. С 2014 по 2023 год они участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании Дебальцевского котла в составе ЧВК «Вагнера», батальона «Сомали» и других вооруженных формирований так называемой «ДНР» и России. Некоторые из них получили награды и медали от военного руководства РФ.



Для обезвреживания наемников привлекли более 200 полицейских из Главного следственного управления, Департамента стратегических расследований и Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, а также работников Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовных преследований Национального инспектората расследований МВД Молдовы.



В рамках первого этапа международной полицейской спецоперации «Мстители» правоохранители двух стран провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. Силовики изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с переписками, фотоконтентом и видеоконтентом, которые содержат информацию о вербовке, условиях прохождения службы в ЧВК «Вагнера» и подтверждают участие фигурантов в боевых действиях на территории Украины.



Следователи полиции Молдовы сообщили трем фигурантам о подозрении за участие наемника в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства (ст. 141 Уголовного кодекса Республики Молдова). Суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.



Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, участвовавших в войне на стороне России. Благодаря работе сотрудников Департамента криминального анализа полицейские получили информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и ​​местонахождении фигурантов.

Напомним, что СБУ задержала рецидивиста-агента ФСБ, который шпионил за защитниками города Покровск Донецкой области.