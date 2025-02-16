ВСУ освободили село Песчаное на Покровском направлении — ОТГ «Хортица»

Силы обороны подтвердили освобождение села Песчаное. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие освободили село Песчаное Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телеканала «Киев24».



«Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска», — заявил он.



Кроме того, по словам Трегубова, оккупанты были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом.



Как отмечается, на Покровском направлении произошел перелом.



«Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах. В перую очередь, с помощью эффективного действия беспилотников и сотрудничества разных украинских подразделений», — резюмировал Трегубов.



Ранее мы писали, что механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области.