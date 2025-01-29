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ЗСУ вдарили по десятках військових РФ, які висувалися на штурм села під Покровськом: кадри

29 січня 2025, 17:15

ЗСУ вдарили по десятках військових РФ, які висувалися на штурм села під Покровськом: кадри

Удар по російських військових під Покровськом. Фото: кадр із відео Удар по російських військових під Покровськом. Фото: кадр із відео

29 січня на західних околицях села Нововасилівка Донецької області 59-та штурмова бригада ЗСУ вдарила по російських військових, які вирішили здійснити штурм. Про це повідомили аналітики DeepState.

Близько 70 окупантів зібралися в ангарі та розпочали висування колоною у бік села Успенівка для подальшого штурму.

«Це яскраво демонструє перевагу противника у живій силі у цій точці. З Нововасилівки противник активно штурмує позиції українських військових в Успенівці. Відбувається постійне накопичення ворога, утворюючи постійний тиск, що ускладнює роботу бійцям Сил оборони, але вони стримують цю «орду» всіма зусиллями», – заявили в DeepState.

Нагадаємо, що армія РФ намагалася прорвати оборону на Сіверському напрямку, ЗСУ знищили танки та бронемашини росіян.

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