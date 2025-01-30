Оккупированная Горловка отправила в Россию многомиллионный подарок, но по дороге его могли украсть

Из оккупированной Горловки в российский Кузбасс до сих пор не приехала новогодняя «елка» и пластов угля. Как сообщает российский сайт NGS42.RU, подарок от оккупационной администрации «ДНР» в российском Кемерово ждали к Новому году. Но он не приехал.



Издание пишет, что семиметровую ель из угольных брикетов могли украсть на одном из перегонов. Елку хотели собрать в одном из городов, предположительно, в Прокопьевске.



«Доставка угольной ели еще не состоялась из-за логистических трудностей, связанных с транспортировкой через территорию специальной военной операции», — сообщили власти Кемеровской области.



По данным СМИ, ориентировочная стоимость елки около 20 млн рублей. Сообщалось, что инсталляция должна была символизировать значение угольной отрасли и поддержку традиций.



К слову, примерно в те же 20 млн рублей обошлась ель, которую ежегодно устанавливают в Кемерове на Новый год.