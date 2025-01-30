Окупована Горлівка відправила до Росії багатомільйонний подарунок, але дорогою його могли вкрасти

З окупованої Горлівки до російського Кузбасу досі не приїхала новорічна «ялинка» та пластів вугілля. Як повідомляє російський сайт NGS42.RU, подарунок від окупаційної адміністрації «ДНР» у російському Кемерові чекали на Новий рік. Та він не приїхав.



Видання пише, що семиметрову ялинку з вугільних брикетів могли вкрасти на одному з перегонів. Ялинку хотіли зібрати в одному з міст, ймовірно, у Прокоп'євську.



«Доставка вугільної ялинки ще не відбулася через логістичні труднощі, пов'язані з транспортуванням через територію спеціальної військової операції», — повідомила влада Кемеровської області.



За даними ЗМІ, орієнтовна вартість ялинки близько 20 млн рублів. Повідомлялося, що інсталяція мала символізувати значення вугільної галузі та підтримку традицій.



До речі, приблизно в ті ж 20 млн рублів обійшлася ялинка, яку щорічно встановлюють у Кемерові на Новий рік.